Миронов предложил ввести новую льготу для студентов

Размер стипендии российским студентам должен быть увеличен до уровня прожиточного минимума. В этом убежден руководитель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
«Минимальный размер стандартной стипендии для „хорошистов“ обычно не дотягивает до 1600 рублей. Как молодому человеку можно прожить на эти деньги? Размер стипендии не должен быть ниже уровня прожиточного минимума региона. Величина прожиточного минимума составляет от 10 тысяч рублей до 23,2 тысячи рублей», — написал он в своем telegram-канале.
Также лидер фракции предложил ввести дополнительную меру поддержки работающим студентам. «Молодые люди должны иметь право на сокращенную продолжительность рабочего времени. Благодаря этому они смогут больше времени уделять учебе», — резюмировал Миронов.
Руководитель «Справедливой России» в последнее время уделяет много времени сфере образования. Так, 21 мая он предложил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву сделать регион территорией полностью бесплатного образования. Также он заявлял, что единый государственный экзамен могут отменить к лету 2022 года.
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