В Госдуме РФ предложили сажать в тюрьму за частое нарушение ПДД

Хулиганство и лихачество на дорогах является угрозой для жизни и здоровья людей. Для тех, кто систематически получает штрафы за опасное вождение необходимо ввести уголовную ответственность, заявил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Ситуации, когда устраивают гонки, лихачат, чтобы прославиться в социальных сетях и увеличить количество подписчиков, недопустимы. Считаем правильным предложить жесткие меры наказания в отношении тех, кто неоднократно нарушил правила дорожного движения, создав угрозу жизни и здоровью людей, — ввести уголовную ответственность», — написал Володин в своем telegram-канале.
Спикер Госдумы отметил, что кроме уголовное ответственности предлагается конфисковывать транспортные средства, на которых совершаются правонарушения. Новое предложение в ближайшее время рассмотрят в Совете Госдумы.
Ранее известный блогер Саид Губденский погиб в массовом ДТП в Москве. Как сообщают СМИ, блогер устроил «шашки» на дороге. Позже стало известно, что автомобиль, на котором ехал Губденский, был на летней резине, пишет телеканал 360.
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