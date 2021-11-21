21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Житель Челябинска стал миллионером благодаря продавцу из киоска

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина купил выигрышный лотерейный билет в челябинском ТК Фото:

Житель Челябинска Василий Клюев выиграл 1 млн рублей в лотерею «Русское лото». По его словам, купить выигрышный билет его уговорила продавец киоска. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Удача улыбнулась Клюеву перед 17 октября, когда он в одном из торговых центров купил билет 1410 тиража. По словам челябинца, продавец настолько увлекла его рассказом о предстоящем розыгрыше, что он выбрал билет. О победе мужчина узнал спустя пару дней», — заявили в пресс-службе.

По словам мужчины, он расценивает такое везение как знак судьбы к переменам в лучшую сторону. Победитель еще не решил, как распорядится выигранными деньгами, поскольку считает, что к тратам нужно подходить обдуманно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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