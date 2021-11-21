Житель Челябинска стал миллионером благодаря продавцу из киоска

Мужчина купил выигрышный лотерейный билет в челябинском ТК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Челябинска Василий Клюев выиграл 1 млн рублей в лотерею «Русское лото». По его словам, купить выигрышный билет его уговорила продавец киоска. Об этом сообщили в пресс-службе «Столото».

«Удача улыбнулась Клюеву перед 17 октября, когда он в одном из торговых центров купил билет 1410 тиража. По словам челябинца, продавец настолько увлекла его рассказом о предстоящем розыгрыше, что он выбрал билет. О победе мужчина узнал спустя пару дней», — заявили в пресс-службе.

По словам мужчины, он расценивает такое везение как знак судьбы к переменам в лучшую сторону. Победитель еще не решил, как распорядится выигранными деньгами, поскольку считает, что к тратам нужно подходить обдуманно.