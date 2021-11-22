Части россиян грозит лишение пенсий с 1 января

В 2022 году в России начнут действовать новые правила выплаты пенсий, разработанные Министерством труда и социальной защиты РФ. Введение новых правил связано с появлением электронных документов и изменением в пенсионном законодательстве.
«Что касается приостановки пенсии, то причины следующие. Не будут платить, если человек не прошел переосвидетельствование на инвалидность, если студент — получатель пенсии по потере кормильца не предоставил справку об очном обучении, если пенсионер переехал в страну, с которой у РФ нет договора. Получатель соцпенсии не имеет права работать. Если не сообщит об этом в ПФР [и будет работать одновременно, — прим. ред.], государство заставит его вернуть незаконно полученные суммы», — сообщила изданию «Аргументы и Факты» Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
Ранее в Минтруде утвердили новые правила выплаты пенсий. В частности, с 1 января 2022 года пожилые россияне смогут досрочно получать выплаты, если они проживают в регионе, где введен режим ЧС, пишет RT. Согласно опросу сервиса Superjob, жители крупнейших городов России считают, что достойная пенсия должна быть не меньше 43 тысяч рублей, сообщает «Национальная служба новостей».
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