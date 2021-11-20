В России с 1 января изменятся правила выплаты пенсий

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Клипарт. Сургут, монеты, пенсия, деньги, руки пенсионера
Из пенсий банкротов не будут удерживать сумму по судебному решению Фото:

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступают в силу с января будущего года. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Что изменится в выплатах для пожилых людей:

  • Выплачивать пенсию, где ввели режим чрезвычайной ситуации — не важно, федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального или локального масштаба, будут раньше. Гражданин должен написать заявление об этом и передать его в орган ПФР;
  • Удержать определенную сумму из государственных выплат могут в случае, если человеку начисляли большую пенсию, чем ему положена;
  • Предусмотрена выдача пенсии, которую пожилой человек не успел получить при жизни, его наследникам. Основанием для этого станет их заявление;
  • Тем, кто получал выплаты из негосударственных пенсионных фондов, которые перестали работать, накопительную часть пенсии, все равно начислят. Для этого необходимо обратиться с заявлением в ПФР;
  • Из пенсий россиян, признанных банкротами, удержаний по судебным листам производить не будут.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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