Первый министр экономики РФ рассказал о будущем бумажных купюр

Криптовалюты никогда не вытеснят традиционные деньги, уверен Андрей Нечаев Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Бумажные купюры не выйдут из оборота в ближайшем будущем. Они останутся в обороте и будут использоваться несмотря широкое распространение электронных денег и появления новых технологий и способов инвестирования, таких, как цифровой рубль и криптовалюты. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил первый министр экономики России Андрей Нечаев.

«Бумажные купюры еще не скоро будут выведены из обращения, несмотря на то, что ими все реже пользуются при оплате. Есть какие-то расчеты непосредственно между людьми. Есть совсем микробизнес, которому дорого иметь терминалы и быть подключенным к платежной системе», — пояснил URA.RU Андрей Нечаев.

Говоря о развитии новых технологий, цифровых денег Нечаев отметил, что они никогда не вытеснят из оборота привычные нам деньги, а могут стать лишь средством инвестирования или же использоваться в криминальных целях. «С моей точки зрения, криптовалюта никогда не вытеснит традиционные деньги и будет просто еще одним инструментом инвестирования, а с другой стороны использоваться для специфических расчетов. Сейчас известны расследования по этому поводу, что они используются для торговли наркотиками, для торговли оружием, для отмывания грязных денег, в коррупционных схемах», — подытожил спикер.

В денежном обращении 27 ноября 1922 года появилась новая валюта — советский червонец. Для гарантии устойчивости червонцы на 25% обеспечивались запасами золота и других драгметаллов, остальные 75% ? иностранной валютой, векселями и товарами. Червонец был в обороте вплоть до 1947 года.