Депутат Госдумы требует ликвидировать ЕГЭ

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую школу образования. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции.
«Моя позиция и позиция моих коллег по партии остается неизменной — ЕГЭ надо ликвидировать. Мы предлагаем делать это постепенно», — заявил депутат. Он отметил, что законопроект по отмене Единого государственного экзамена находится на рассмотрении Госдумы.
Лидер партии сообщил, что неоднократно общался с учителями, школьниками и их родителями и знает о том, что для выпускников ЕГЭ является «пыткой». Единый госэкзамен направлен на шаблонное мышление и заучивание информации, что не ведет к приобретению знаний. Гораздо эффективнее в обучении проявляла себя советская школа образования, заявил Миронов.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Единый госэкзамен является пыткой для молодежи. По мнению Бастрыкина, экзамен нужно отменить.
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