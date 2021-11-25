Депутат Госдумы требует ликвидировать ЕГЭ

ЕГЭ не способствует приобретению знаний, считает депутат Сергей Миронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и возродить советскую школу образования. Об этом сообщает пресс-служба руководителя фракции.

«Моя позиция и позиция моих коллег по партии остается неизменной — ЕГЭ надо ликвидировать. Мы предлагаем делать это постепенно», — заявил депутат. Он отметил, что законопроект по отмене Единого государственного экзамена находится на рассмотрении Госдумы.

Лидер партии сообщил, что неоднократно общался с учителями, школьниками и их родителями и знает о том, что для выпускников ЕГЭ является «пыткой». Единый госэкзамен направлен на шаблонное мышление и заучивание информации, что не ведет к приобретению знаний. Гораздо эффективнее в обучении проявляла себя советская школа образования, заявил Миронов.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Единый госэкзамен является пыткой для молодежи. По мнению Бастрыкина, экзамен нужно отменить.