Ургант жестко высмеял отставку главы ФСИН из-за пыток в колонии

Ургант высмеял Калашникова Фото: скрин шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу высмеял отставку главы ФСИН Александра Калашникова. Он предложил экс-руководителю службы завести Тикток, намекая на видео с пытками заключенных в колониях.

Президент России Владимир Путин освободил Калашникова от должности директора ФСИН. «Странно, что освободил. Там вроде все нормально сейчас было. Куда обычно идут сотрудники Федеральной службы исполнения наказания, которых увольняют? В Тикток! Потому то они же умеют, снимать прикольные ролики», — поиронизировал Ургант.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до Путина. По данным источников «Интерфакса», увольнение Калашникова также связано с пыками в СИЗО и колониях.