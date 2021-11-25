Путин снял с должности главу ФСИН и назначил нового руководителя

Президент подписал новый кадровый указ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Александр Калашников освобожден от должности директора ФСИН. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликован на официальном сайте Кремля. «Освободить Калашникова Александра Петровича от должности директора Федеральной службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

Вместо Калашникова службу возглавит Аркадий Гостев. Указ о его назначении также уже опубликован на сайте Кремля. Оба указа уже вступили в силу.

Генерал-лейтенанту Александру Калашникову 57 лет, он возглавлял ФСИН с 8 октября 2019 года. Аркадию Гостеву 60 лет, до нынешнего назначения он занимал должность замминистра внутренних дел России.