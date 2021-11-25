Интерфакс: Калашников ушел в отставку из-за пыток в колониях

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Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, силовики, уфсин, колония 1
Отставка главы ФСИН стала следствием инцидентов с насилием в колониях и СИЗО Фото:

Решение президента России Владимира Путина о снятии с должности директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова связана с инцидентами в СИЗО и колониях Саратовской области и других регионов. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Получившие широкий общественный резонанс инциденты, связанные с пытками в колониях и СИЗО Саратовской области и других регионах, стали основной причиной отставки Калашникова», — сказал источник «Интерфакса».

По данным источника URA.RU, перед отставкой Калашникова в колониях страны провели проверки. «В частности, по Свердловской и Челябинской областям, зачастили комиссии, проверяли соблюдение режимных требований с обысками и проверками», — сказал источник URA.RU.

Вместо Калашникова службу возглавит Аркадий Гостев, занимавший должность замминистра внутренних дел России. Указ о его назначении опубликован на сайте Кремля. Оба указа уже вступили в силу.

Ранее портал Gulagu.net опубликовал видео с кадрами физического и сексуального насилия над российскими заключенными в саратовской тюремной больнице. После этого глава регионального УФСИН Алексей Федотов, по данным СМИ, написал рапорт об увольнении. Информация об этом инциденте дошла до президента РФ Владимира Путина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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