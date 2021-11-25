Пьяный магнитогорец напал с ножом на инспектора ДПС

Инспектора ДПС спас нагрудный знак Фото: Илья Московец © URA.RU

В Магнитогорске задержан житель города, напавший с ножом на инспектора ДПС. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, отметив, что нападавший был пьян.

«Подозреваемый задержан и находится в ИВС. В суд внесено ходатайство о взятии под стражу», — пояснили в пресс-службе.

В управлении рассказали, что сотрудники ДПС остановили ночью машину, за рулем которой был водитель с признаками опьянения. Мужчину повезли на медицинское освидетельствование. В салоне служебного автомобиля нарушитель достал нож и напал на сотрудника ГИБДД, сидевшего за рулем. Коллега инспектора скрутил нападавшего. Сам инспектор не пострадал, так как нож попал в значок ДПС.

«Злоумышленник доставлен в отдел полиции „Орджоникидзевский“ УМВД. В отношении местного жителя 1991 года рождения составлены протоколы по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги) и 19.3 КоАП Р (неповиновение законному распоряжению сотруднику полиции). Материалы в отношении правонарушителя направлены в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Обновлено в 17:50:

«Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 25 января. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре Орджоникидзевского района», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.