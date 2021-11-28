Вирусолог Чумаков назвал версию появления «омикрон»-штамма COVID

В организме ВИЧ-инфицированных COVID-19 можно сильно мутировать из-за ослабленного иммунитета Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавируса «омикрон», появившийся в ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-инфицированного, поскольку COVID может надолго задерживаться в организме человека и мутировать. Об это в разговоре с URA.RU рассказал вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков.

«Штамм „Дельта“ вышел из Индии, а там очень низкая санитария, очень много ослабленных людей, страдающих всякими болезнями. И там тоже появляются разные варианты [коронавируса]. А сейчас в Африке возник новый — „омикрон“. В будущем, возможно, еще какие-то другие варианты там будут возникать. „Омикрон“ мог появиться у ВИЧ-инфицированного человека ослабленного иммунитета. У таких заболевших новые варианты появляются с большей частотой», — сказал Петр Чумаков.

Как отметил профессор, ВИЧ-инфицированные люди являются «резервуаром», где COVID-19 получает много мутаций. «Когда COVID попадает в организм иммунодефицитного больного, он гораздо дольше может там находиться и не вычищается иммунной системой: она слабая. Поэтому он начинает там приспосабливаться и мутировать. Появляются более конкурентные варианты вируса, они начинают доминировать. Когда этот человек заражает другого, то он делает это мутантом вируса. У него не исчез исходный вирус, который его заразил, просто в конкурентной борьбе начинает появляться и доминировать новый мутантный штамм, который более приспособлен. Поэтому такие иммунодефицитные больные являются очень опасным резервуаром для появления новых вариантов», — уточнил ученый.

Завотделом вирусологии и молекулярно-биологических методов исследования ФГБУ ДНКЦИБ ФМБА России Олег Глотов в беседе с URA.RU выразил мнение, что «Омикрон» мог появиться при других обстоятельствах. «Думаю, что причина в том, что ЮАР, с одной стороны, развитая страна, с другой — она находится в Африке, где разнообразие населения. Это большой международный хаб», — сказал собеседник агентства.

ВИЧ — одна из самых серьезных инфекций в ЮАР. Согласно статистике ООН за 2019 год, в стране самое большое количество людей в мире, инфицированных ВИЧ.