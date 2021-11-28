Банки разрешат переводить деньги через Bluetooth и AirDrop

Банки запускают новые способы перевода денег Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшие российские банки вводят альтернативные методы перевода денег. Россиянам больше не нужно будет вводить номера телефона, карты или счета получателя.

Так, клиенты могут переводить средства с помощью Bluetooth или AirDrop, передают «Известия». Пользователь видит ближайшие устройства того же банка, у которых включена эта функция, и может отправить им деньги.

Кроме того, перечислить средства можно будет при помощи ссылки. Пользователю потребуется создать ссылку на списание у него определенной суммы и отправить ее клиенту любого банка. Перевести деньги этими способами уже можно в ВТБ и СКБ-Банке. В МБК и «Дом.РФ» сейчас также разрабатывают альтернативные способы.

Ранее также сообщалось, что МКБ, ДОМ.РФ и «Юнистрим» планируют внедрить функцию перечисления средств за границу по номеру телефона. В банке «Тинькофф» такая функция появилась уже в октябре.