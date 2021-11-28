Житель Сургута случайно выиграл в лотерею 19 миллионов рублей

Сургутянина ждет крупный выигрыш в лотерею Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сургутянин выиграл в лотерею больше 19 миллионов рублей. При этом он не угадал ни одного из 12 чисел, выпавших в розыгрыше. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе государственной лотереи «Столото».

«Самое интересное, что сургутянин стал миллионером, не отгадав ни одного числа. По правилам быстрой лотереи „Все или ничего“ необходимо отметить 12 чисел в диапазоне от 1 до 24. Суперприз выигрывает тот, кто угадает все выпавшие 12 чисел или не угадает ни одного. Тиражи проходят каждые 15 минут, кроме технических перерывов», — сообщили в пресс-службе компании.

Там также добавили, что выигрыш жителя Сургута составил 19,3 млн рублей. За выигранными деньгами югорчанин еще не обращался.

Ранее URA.RU сообщало, что еще одна жительница Сургута Анастасия Соловьева выиграла 17 миллионов рублей. Она участвовала в лотереях уже пять лет.