Российских водителей ждет снижение налога

Изменения происходят из-за рост цена на иномарки Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минимальную ставку налога на роскошные автомобили могут пересчитать к марту 2022 года. Сейчас коэффициент применяется к машинам стоимостью 3 млн. руб. Ценовой ориентир хотят повысить.

«Профильные ведомства уже обсуждают повышение установленного в 2014 году ценового ориентира, при котором автомобили автоматически подпадают под увеличенную ставку транспортного налога», — пишет сайт Autonews. Отмечается, что это происходит по причине роста цен на автомобильном рынке. Из-за этого машины стоимостью 3 млн. рублей перестают быть роскошью. В списки таких автомобилей попадают иномарки среднего класса, такие как Kia Stinger GT, Kia Mohave, Toyota Highlander, Mazda CX-9, Nissan Murano, Nissan Pathfinder, Peugeot Traveller, Skoda Kodiaq, отмечается на сайте.

Ранее исполнительный директор агентства «Автостат» Сергей Удалов заявил, что новые автомобили в России подорожали на 90% за последние семь лет. Также отмечается рост цен на поддержанные машины.