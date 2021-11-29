29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Олени погибли в ЯНАО при наезде вездехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс «Гора Белая». Свердловская область, олень, морда, ограждение, клетка, дикое животное
В Тазовском районе неизвестный задавил стадо оленей на вездеходе Фото:

В ЯНАО на Ямбургское месторождение неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей. Об этом сообщил в Instagram коренной житель региона Максим Ядне.

«Сегодня на трассе между УКПГ3-УКПГ4 (в районе реки Сабетьяха) произошло ДТП. Автомобиль марки „Трекол“ осуществил наезд на оленей, находящихся на проезжей части автодороги. В результате наезда мертвы семь оленей, двое ранено. Олени принадлежат местному жителю», — сообщает Максим Ядне.

Коренные жители разыскивают оставшихся оленей и подсчитывают сколько еще могло быть задавлено. Помимо этого, житель простит обратить внимание на проблему губернатора ЯНАО и главы Тазовского района.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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