Олени погибли в ЯНАО при наезде вездехода

В Тазовском районе неизвестный задавил стадо оленей на вездеходе Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЯНАО на Ямбургское месторождение неизвестный задавил на вездеходе «Трекол» стадо оленей. Об этом сообщил в Instagram коренной житель региона Максим Ядне.

«Сегодня на трассе между УКПГ3-УКПГ4 (в районе реки Сабетьяха) произошло ДТП. Автомобиль марки „Трекол“ осуществил наезд на оленей, находящихся на проезжей части автодороги. В результате наезда мертвы семь оленей, двое ранено. Олени принадлежат местному жителю», — сообщает Максим Ядне.

Коренные жители разыскивают оставшихся оленей и подсчитывают сколько еще могло быть задавлено. Помимо этого, житель простит обратить внимание на проблему губернатора ЯНАО и главы Тазовского района.