Глава Советского района Игорь Набатов решил отказаться от идеи переизбрания на новый срок Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Советского района Игорь Набатов отказался от продолжения политической карьеры из-за перенесенного осенью коронавируса. Такую версию событий рассказал URA.RU источник из окружения мэра.

«Изначально Набатов собирался идти на второй срок. Он достаточно неплохо провел выборы. Была сформирована лояльная к властям районная дума, что позволило бы ему без проблем переизбраться. Но примерно в октябре глава Советского района заболел коронавирусом, а после выхода с больничного объявил о том, что не собирается подавать документы на конкурс по избранию мэра», — рассказал инсайдер.

Он также добавил, что решение о завершении политической карьеры Набатова может быть связано с необходимостью реабилитации после болезни. «Большую часть времени на посту главы Советского района Набатов проработал без первого зама. Поэтому редко позволял себе уходить в отпуск. Понятно, что за это время накопилась усталость, которая была к тому умножена на последствия от коронавируса», — сообщил собеседник агентства. Сам Набатов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало о том, что заместитель главы Советского района Евгений Буренков встречался с губернатором Югры Натальей Комаровой в качестве фаворита на пост главы муниципалитета. Он подал документы для участия в конкурсе на должность мэра.