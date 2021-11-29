29 ноября 2021

В Перми к борьбе с бездомными собаками привлекли экс-силовика

© Служба новостей «URA.RU»
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Гилевская роща. Тюмень, собака, гилевская роща
Отлов бездомных животных в Перми усилили офицером внутренних войск Фото:

В Перми с 1 декабря муниципальный приют и Службу по обращению с животными без владельцев возглавит Денис Комаров. Ранее он был начальником кинологической службы внутренних войск МВД России.

«Назначение опытного кинолога позволит усилить мероприятия по отлову животных в городе, а также больше внимания уделять социализации собак, находящихся в муниципальном приюте», — считает начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Его слова приводятся на сайте мэрии.

Комаров окончил Пермское высшее военно-командное училище внутренних войск МВД России по специальности «кинолог-биолог». Он возглавлял кинологическую службу внутренних войск МВД 12 лет, до этого служил старшим кинологом-инспектором в ФСКН РФ по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале, когда в муниципальном приюте сотрудники Россельхознадзора раскрыли гибель более сотни собак. В марте 2020 года от нападения стаи собак погибла 58-летняя женщина. В халатности, которая повлекла смерть человека, тогда обвинили сотрудницу мэрии Ольгу Муравьеву, но суд оправдал ее.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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