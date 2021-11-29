В Перми к борьбе с бездомными собаками привлекли экс-силовика

Отлов бездомных животных в Перми усилили офицером внутренних войск Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми с 1 декабря муниципальный приют и Службу по обращению с животными без владельцев возглавит Денис Комаров. Ранее он был начальником кинологической службы внутренних войск МВД России.

«Назначение опытного кинолога позволит усилить мероприятия по отлову животных в городе, а также больше внимания уделять социализации собак, находящихся в муниципальном приюте», — считает начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев. Его слова приводятся на сайте мэрии.

Комаров окончил Пермское высшее военно-командное училище внутренних войск МВД России по специальности «кинолог-биолог». Он возглавлял кинологическую службу внутренних войск МВД 12 лет, до этого служил старшим кинологом-инспектором в ФСКН РФ по Пермскому краю.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале, когда в муниципальном приюте сотрудники Россельхознадзора раскрыли гибель более сотни собак. В марте 2020 года от нападения стаи собак погибла 58-летняя женщина. В халатности, которая повлекла смерть человека, тогда обвинили сотрудницу мэрии Ольгу Муравьеву, но суд оправдал ее.