Чиновницу отстранили от работы не время следствия Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Сотрудница мэрии Перми оказалась под следствием по уголовному делу о смерти женщины от нападения безнадзорных собак. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. Инцидент произошел в марте этого года в микрорайоне Висим. Потерпевшая скончалась от укусов животных. Обвинения предъявлены сотруднице управления экологии городской администрации.

«На период проведения следственных мероприятий специалист управления будет отстранен от работы по направлению регулирования численности безнадзорных животных», — пояснили в пресс-службе. Там уточнили также, что городская администрация «сотрудничает со следствием, передает все запрашиваемые документы».

Стая собак напала на 58-летнюю пермячку на ул Клыкова микрорайона Висим в марте. Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч 2 ст 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ноябре 2019 года в этом же микрорайоне стая собак напала на детей, один из них получил тяжелые травмы. В декабре того же года безнадзорные животные набросились на 34-летнюю женщину.

Незадолго до этого случая в городской службе по регулированию численности безнадзорных животных сменился директор — ее возглавил Лев Третьяков. Однако спустя месяц чиновник покинул занимаемую должность, перейдя в структуры министерства природных ресурсов и экологии Пермского края. Также в Перми до сих пор расследуется дело о пенсионерке, которая, предположительно, стала жертвой бездомных собак.