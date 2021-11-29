29 ноября 2021

Курганцы организовали на Avito продажу украденных респираторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Респираторный цех на производственном предприятии «Уралспецзащита». Свердловская область, Полевской, защита, респиратор, респираторная маска, маска на лицо, производство, covid19, коронавирус, респираторный цех
Курганцы украли респираторы с завода Фото:

Два сотрудника шадринского завода (Курганская область) украли с предприятия респираторы, которые продавали через Avito. Преступников обнаружили и осудили. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курганской области.

«В судебном заседании установлено, что в течение мая 2021 года два работника одного из заводов города Шадринска похитили респираторы в количестве 4 000 штук со склада предприятия, причинив организации ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Похищенное имущество реализовывали путем продажи на сайте Avito», — говорится в релизе.

Мужчины свою вину признали и раскаялись. При этом они полностью возместили ущерб. Суд признал их виновными в совершении преступления по статье «Хищение чужого имущества, вверенного виновному». Их приговорили к наказанию в виде обязательных работ на срок 200 часов и 210 часов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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