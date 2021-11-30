Кланы ЛДПР в ХМАО начали вести борьбу за власть

Михаил Селюков (первый справа) неожиданно занял пост руководителя фракции ЛДПР в Думе ХМАО Фото: Александр Григоренко © URA.RU

Во фракции ЛДПР в Думе ХМАО произошла неожиданная рокировка ее руководителя — вместо Виктора Сысуна этот пост занял Михаил Селюков. Об этом URA.RU сообщил источник внутри партии.

«В состав фракции ЛДПР в Думе ХМАО входит три депутата — Виктор Сысун, Михаил Селюков и Александр Мещангин. Так вот последние внесли в протокол вопрос о смене руководства партийного объединения и большинством голосов переизбрали руководителя. Теперь им является Селюков. Но говорят, что Сысун не согласен с этим решением и пытается его оспорить», — рассказал инсайдер.

Дозвониться до Селюкова и Сысуна на момент публикации материала не удалось. Они не ответили на телефонные звоноки журналиста агентства. Депутат Госдумы от ЛДПР, представляющий ХМАО, ЯНАО и Тюменскую область Евгений Марков в разговоре с URA.RU пообещал, что ситуация разрешится в ближайшее время. «Каким образом это произойдет, мы проинформируем отдельно», — заявил Марков.

Ранее URA.RU сообщало, что Селюков после избрания в Думу ХМАО является лидером для части югорских либерал-демократов. У представителей ЛДПР имеется внутрипартийный конфликт с кураторами из Тюмени.