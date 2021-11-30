Психиатр пояснил, чем опасно употребление антидепрессантов

Препараты могут только усугубить состояние психически нездоровых людей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Употребление антидепрессантов без назначения врача опасно как для физического, так и для духовного состояния человека. Оно может привести к появлению дополнительных тревог и страхов, расстройству сна, а также суицидам. Об этом в беседе с URA.RU рассказали психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России, кандидат медицинских наук Юрий Савенко и семейный психотерапевт Наталья Наумова.

«Антидепрессанты должен назначать узкий специалист — психиатр. Тут важно знать противопоказания, так как комбинация психотропных препаратов — это целая сложная наука. Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти на встречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста», — объяснил Юрий Савенко.

В беседе с URA.RU психотерапевт Наталья Наумова добавила, что привыкание к антидепрессантам происходит за месяц. «Привыкание происходит за месяц, так как идет очень плавный вход и очень плавный выход из антидепрессантов. Но можно настолько жестко войти, что уйти будет сложно, с последствиями для здоровья. Могут возникнуть расстройства сна, дополнительные тревоги, которых раньше не было, какие-то необоснованные страхи, человек может стать настолько расслабленным, что теряет мотивацию, инициативу. Если же пациент испугается и попытается резко отказаться от препарата, могут начаться различные психичекие расстройства», — подчеркнула она.

Ранее Минобрнауки провело исследование, которое показало, что во время учебы в пандемию у студентов проявляются признаки «психологического неблагополучия». У 20% замечены синдромы умеренной и тяжелой депрессии.