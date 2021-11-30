Водители Яндекс.Такси в Новом Уренгое вышли на забастовку из-за новых тарифов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Из-за новой тарифной политики «Яндекс.Такси» свою работу прекратили водители компании в Новом Уренгое, которые вышли на забастовку. Об этом URA.RU сообщил один из партнеров «Яндекс.Такси» в Новом Уренгое.

«Возле ТЦ „Звездный“ проходит забастовка водителей, которые недовольные новыми тарифами. Мы живем в демократической стране и, если люди хотят выйти и сказать свое слово они это делают. А все из-за того, что поездка стала дешевле на короткие расстояния», — сообщил партнер Яндекса.

Для водителей Яндекс подготовил бонусы, которые должны покрыть потери из-за снижения тарифа на 1,5%. Недовольные водители заказывали такси своих коллег и заявляли им, что сейчас идет забастовка. По словам партнера компании, все кто приехал на заказ к протестующим присоединились к акции.

«Первоначально вышло 10 таксистов которые заказывали поездки у своих коллег. Когда они приезжали их ставили перед фактом что идет забастовка и они из-за солидарности оставались. И если кто-то уедет, то его будут призирать коллеги», — добавил собеседник.

Партнеры и руководители таксопарков не против того чтобы водители высказывали свое мнение, но по средству организованной подачи официальной претензии в Яндекс. «Если есть какие-то требования и люди хотят говорить, то пусть составят претензию, пусть выберут лидера, который будет их представлять и все их претензии будут направлены в Яндекс. Нужно просто объяснить почему недовольны, а не таким образом собираться что бы показать недовольство», — рассказал партнер Яндекса.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс.Такси», для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.