Кабмин выделил 81 млрд руб на часть трассы Москва-Екатеринбург

Деньги пойдут на участок трассы от Москвы до Казани Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство РФ выделило 81 млрд рублей на строительство участка магистрали Москва — Екатеринбург. Соответствующе постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

«81694310,1 тыс. рублей — для обеспечения опережающей реализации мероприятия по строительству скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В рамках федерального проекта», — говорится в документе.

Высокоскоростную магистраль Москва — Казань предложил продлить до столицы Урала президент России Владимир Путин. Участок от Казани до Екатеринбурга, по словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, обойдется в 260 млрд рублей. Для строительства трассы ведомство будет привлекать заемные средства.