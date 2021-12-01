Кабмин выделил 81 млрд руб на часть трассы Москва-Екатеринбург

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Деньги пойдут на участок трассы от Москвы до Казани Фото:

Правительство РФ выделило 81 млрд рублей на строительство участка магистрали Москва — Екатеринбург. Соответствующе постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

«81694310,1 тыс. рублей — для обеспечения опережающей реализации мероприятия по строительству скоростной автомобильной дороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. В рамках федерального проекта», — говорится в документе.

Высокоскоростную магистраль Москва — Казань предложил продлить до столицы Урала президент России Владимир Путин. Участок от Казани до Екатеринбурга, по словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, обойдется в 260 млрд рублей. Для строительства трассы ведомство будет привлекать заемные средства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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