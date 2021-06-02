Глава «Автодора» назвал цену трассы от Казани до Екатеринбурга

Строительство автотрассы от Казани до Екатеринбурга в продолжение магистрали М-12 обойдется в 260 миллиардов рублей. Такую сумму назвал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
«Стоимость трассы от Казани до Екатеринбурга оцениваем в 260 миллиардов рублей. Мы понимаем, что этот инфраструктурный объект капиталоемкий и каждую копеечку нужно считать», — заявил Петушенко РИА «Новости», Глава «Автодора» уточнил, что для строительства трассы ведомство будет привлекать заемные средства. Например, планируется займ из Фонда национального благосостояния РФ в размере 130 миллиардов рублей.
Ожидается, что трасса будет построена к 2024 году, пишет
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