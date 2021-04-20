Путин анонсировал строительство магистрали до Екатеринбурга

Владимир Путин проанонсировал строительство высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин проанонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань до Екатеринбурга. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию.

Президент заявил, что будут выделены федеральные средства на перспективные проекты, имеющий комплексный эффект для развития территорий. «Начнем с того, что выделим средства из фонда национального достояния на то, чтобы форсировать строительство уже идущего строительства магистрали Москва — Казань и, более того, продлить ее до Екатеринбурга», — сообщил глава государства. Ожидается, что строительство трассы будет завершено за три года — до 2024 года. Он подчеркнул, что это позволит обеспечить безопасное автомобильное движение по всей европейской части России — от Балтики до Урала.

Ранее о перспективах развития уральских регионов после строительства ВСМ рассказывал в интервью URA.RU первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Он отметил, что это станет огромным опорным узлом развития страны на восток. Также в 2020 году правительство России выделило два миллиарда рублей на строительство и реконструкцию ЕКАД. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин после просьбы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.