20 апреля 2021

Путин анонсировал строительство магистрали до Екатеринбурга

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Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, путин владимир на экране
Владимир Путин проанонсировал строительство высокоскоростной магистрали до Екатеринбурга Фото:

Президент России Владимир Путин проанонсировал продолжение строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань до Екатеринбурга. Об этом он заявил в своем послании Федеральному Собранию.

Президент заявил, что будут выделены федеральные средства на перспективные проекты, имеющий комплексный эффект для развития территорий. «Начнем с того, что выделим средства из фонда национального достояния на то, чтобы форсировать строительство уже идущего строительства магистрали Москва — Казань и, более того, продлить ее до Екатеринбурга», — сообщил глава государства. Ожидается, что строительство трассы будет завершено за три года — до 2024 года. Он подчеркнул, что это позволит обеспечить безопасное автомобильное движение по всей европейской части России — от Балтики до Урала.

Ранее о перспективах развития уральских регионов после строительства ВСМ рассказывал в интервью URA.RU первый заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. Он отметил, что это станет огромным опорным узлом развития страны на восток. Также в 2020 году правительство России выделило два миллиарда рублей на строительство и реконструкцию ЕКАД. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин после просьбы губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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