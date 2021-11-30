Мэрия Челябинска поспорила с ГИБДД из-за ремонта проспекта

Масштабная реконструкция Комсомольского проспекта началась этим летом (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление ГИБДД по Челябинску заявило о нарушениях, выявленных при реконструкции Комсомольского проспекта. В мэрии претензии госавтоинспекции назвали необоснованными, а приведенные данные некорректными.

В ГИБДД поверили результаты ремонта на Комсомольском проспекте. По мнению ведомства, в организации движения имеется ряд недостатков. Так на островках безопасности отсутствуют светофоры. В совокупности с другими недочетами, это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Анализ аварийности в августе—октябре 2021 года показал увеличение количества ДТП с 74 до 100.

«Сроки муниципальных контрактов по совершенствованию организации движения на Комсомольском проспекте начинаются с 20 августа и заканчиваются 20 декабря текущего года. Часть мероприятий пока не завершены. Статистика аварийности, приведенная городским ОГИБДД за период с августа по октябрь текущего года (во время проведения работ на объекте) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, не корректна», — ответили в мэрии.

В пресс-службе администрации отметили, что работы по совершенствованию дорожного движения на Комсомольском проспекте в 2021 году ведутся по пяти контрактам. Документов надзорного реагирования на недостатки содержания и схемы ремонта проспекта от ГИБДД не поступали. Основными видами работ стали замена покрытия проезжей части, нанесение разметки, ремонт тротуаров, замена бортовых камней, устройство газонов, установка светофоров и их новых секций.