Ветеран умер в 96 лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Куртамышском муниципальном округе (Курганская область) умер ветеран Великой Отечественной войны Игнатий Логиновских. В местной администрации отметили, что он был последним участником ВОВ в районе.

«29 ноября 2021 года перестало биться сердце последнего участника Великой Отечественной войны Куртамышского района. <…> Игнатий Протасович родился 31 июля 1925 г. в с. Долговка Куртамышского района Курганской области», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

Логиновских призвали на фронт 2 мая 1943 года. Он был снайпером в составе I Белорусского фронта, автоматчиком во 2-й танковой армии и участвовал в боях за освобождение Варшавы, за взятие Берлина. В мае 1945 года мужчина был ранен в плечо. До марта 1950 года он служил в Архангельской области. В Курганской области он 45 лет был механизатором в колхозе.

Власти отметили, что Логиновских награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». В Куртамышском районе он вел общественную деятельность и часто встречался с молодежью. Представители администрации выразили слова соболезнования и сочувствия родным и близким.

Фото: группа администрации Макушинского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»