Сейчас в бывшем кинотеатре располагается магазин одежды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Здание бывшего кинотеатра «Искра» в Перми, расположенное на улице Макаренко, 31, подорожало почти до 300 млн рублей. Объявление с новой ценой размещено на портале «Авито». Ранее максимальная цена объекта составляла 195 млн рублей.

«Здание свободного назначения, ул. Макаренко, 31. Стоимость 299 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь здания составляет 3277 кв. метров.

В здании четыре этажа, один из которых подземный. Бывшее здание кинотеатра было выставлено на продажу еще несколько лет назад, с тех пор цена периодически менялась. Максимальная стоимость доходила до 195 млн рублей. Сейчас в бывшем кинотеатре располагается магазин одежды.

Сейчас в здании располагается магазин Авито