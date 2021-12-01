01 декабря 2021
30 ноября 2021

Здание бывшего кинотеатра «Искра» в Перми подорожало на 50%. Его не могут продать годами

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в бывшем кинотеатре располагается магазин одежды Фото:

Здание бывшего кинотеатра «Искра» в Перми, расположенное на улице Макаренко, 31, подорожало почти до 300 млн рублей. Объявление с новой ценой размещено на портале «Авито». Ранее максимальная цена объекта составляла 195 млн рублей.

«Здание свободного назначения, ул. Макаренко, 31. Стоимость 299 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь здания составляет 3277 кв. метров.

В здании четыре этажа, один из которых подземный. Бывшее здание кинотеатра было выставлено на продажу еще несколько лет назад, с тех пор цена периодически менялась. Максимальная стоимость доходила до 195 млн рублей. Сейчас в бывшем кинотеатре располагается магазин одежды.

Сейчас в здании располагается магазин

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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