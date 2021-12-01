Минздрав упростит правила получения медотвода от прививки

В России будут работать новые правила по получению медотвода от вакцинации Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России хотят упростить систему выдачи справок о медотводах людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19. Минздрав поставил цель разобраться со всеми документами к 1 февраля 2022 года, однако в Москве, начиная со 2-го декабря, можно получить медотвод по единому федеральному стандарту выдачи справок.

С 1 февраля 2022 года на федеральном уровне вводится контроль за предоставлением медицинских отводов от вакцинации против COVID-19. Регионы должны направлять данные о наличии у граждан противопоказаний к прививке в единый портал государственных услуг. Граждане, в свою очередь, получат медотвод — справку, оформленную в системе ЕМИАС по форме, утвержденной Минздравом России, сообщают «Известия» . Дополняется, что региональные поликлиники давно практикуют эту систему, однако до сих не было единых стандартов по этому вопросу.

Чтобы получить медотвод, москвичам необходимо иметь московский полис обязательного медицинского страхования (ОМС) или быть закрепленными за городской больницей. В департаменте здравоохранения передают, что решение о выдаче медотвода принимает лечащий врач. После осмотра пациента, он может назначить дополнительные анализы. При возникших сомнениях медработник может обсудить случай пациента со специальной комиссией.

Получить медотвод от вакцинации от коронавируса можно людям с острыми инфекционными и хроническими заболеваниями, тяжелыми аллергическими реакциями и гиперчувствительностью. Кроме того, противопоказаниями к прививке является коронавирус, перенесенный менее шести месяцев назад, отек Квинке и период грудного вскармливания.