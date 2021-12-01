Тюменка победила в престижном конкурсе для изобретателей

02 декабря 2021 в 12:11 Размер текста - 17 +

Татьяна Кузнецова из Тюмени изобрела новый способ профилактики внутричерепных осложнений у детей Фото: Анна Майорова © URA.RU Студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова изобрела новый способ профилактики внутричерепных осложнений у детей и получила за это премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Об этом сообщает официальный сайт вуза. «В Москве в Минобрнауки РФ вручены награды лучшим изобретателям России. Среди них — студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова. Будущий педиатр из Тюмени представила на конкурсе проект „Профилактика внутричерепных осложнений и стойкой тугоухости у детей“, в основе которого лежит запатентованный способ прогнозирования развития острого гнойного отита, при несвоевременном прогнозировании и лечении которого развиваются внутричерепные осложнения», — сообщает сайт медуниверситета. Проект тюменской студентки вошел в десятку лучших на конкурсе. Всего на соискание премии свои работы представили более 700 человек. «Я до последнего момента не могла поверить в такой успех, что нужно прилететь в Москву для получения премии. Быть в одном зале и получать награду с академиками, докторами наук и кандидатами наук — это большая честь. Для меня это первое изобретение, как и опыт участия. Уже есть видение развития проекта. Как только решатся вопросы финансирования, я смогу приступить к его дальнейшей реализации», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт вуза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова изобрела новый способ профилактики внутричерепных осложнений у детей и получила за это премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. Об этом сообщает официальный сайт вуза. «В Москве в Минобрнауки РФ вручены награды лучшим изобретателям России. Среди них — студентка 6-го курса педиатрического факультета Тюменского медицинского университета Татьяна Кузнецова. Будущий педиатр из Тюмени представила на конкурсе проект „Профилактика внутричерепных осложнений и стойкой тугоухости у детей“, в основе которого лежит запатентованный способ прогнозирования развития острого гнойного отита, при несвоевременном прогнозировании и лечении которого развиваются внутричерепные осложнения», — сообщает сайт медуниверситета. Проект тюменской студентки вошел в десятку лучших на конкурсе. Всего на соискание премии свои работы представили более 700 человек. «Я до последнего момента не могла поверить в такой успех, что нужно прилететь в Москву для получения премии. Быть в одном зале и получать награду с академиками, докторами наук и кандидатами наук — это большая честь. Для меня это первое изобретение, как и опыт участия. Уже есть видение развития проекта. Как только решатся вопросы финансирования, я смогу приступить к его дальнейшей реализации», — приводит слова Кузнецовой официальный сайт вуза.