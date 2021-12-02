Депутат Мосгордумы выругалась матом на заседании. Она упрекала пенсионеров в богатстве. Видео

02 декабря 2021 в 16:28 Размер текста - 17 +

Наталья Метлина до этого прославилась своими высказываниями о пенсионерах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Мосгордумы Наталья Метлина выругалась матом на онлайн-заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям. До этого она предлагала пенсионерам просить помощи у своих детей, а не у государства. Наталья Метлина выругалась матом на заседании Мосгордумы, которое проходило по видеосвязи. Затем у нее исчез звук. «Ага, вы в эфире коллега», — ответил ей депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Видео заседания опубликовано в telegram-кеанале «Муниципальная песочница». Ранее Метлина заявила, что пенсионеры могли бы просить помощи у детей. Она назвала пенсионеров «богатыми и состоятельными» и сказала, что их не должно поддерживать государство. По ее словам, к ней на прием приходят пожилые люди, у которых мошенники отбирают сотни тысяч и миллионы рублей. Позже она сказала, что пенсионеры в Москве живут лучше, чем в регионах. Так она отреагировала на информацию, что в столице пенсионеры роются в мусорных баках. По ее словам, заявление вырвано из контекста и ее не так поняли, передает «Пятый канал». Ее возмутили не сами пенсионеры, а люди, которые заявляют о пенсионерах, лазающих по помойкам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Мосгордумы Наталья Метлина выругалась матом на онлайн-заседании комиссии по культуре и массовым коммуникациям. До этого она предлагала пенсионерам просить помощи у своих детей, а не у государства. Наталья Метлина выругалась матом на заседании Мосгордумы, которое проходило по видеосвязи. Затем у нее исчез звук. «Ага, вы в эфире коллега», — ответил ей депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Видео заседания опубликовано в telegram-кеанале «Муниципальная песочница». Ранее Метлина заявила, что пенсионеры могли бы просить помощи у детей. Она назвала пенсионеров «богатыми и состоятельными» и сказала, что их не должно поддерживать государство. По ее словам, к ней на прием приходят пожилые люди, у которых мошенники отбирают сотни тысяч и миллионы рублей. Позже она сказала, что пенсионеры в Москве живут лучше, чем в регионах. Так она отреагировала на информацию, что в столице пенсионеры роются в мусорных баках. По ее словам, заявление вырвано из контекста и ее не так поняли, передает «Пятый канал». Ее возмутили не сами пенсионеры, а люди, которые заявляют о пенсионерах, лазающих по помойкам.