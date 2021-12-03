В Азове провели разъяснительные беседы с бездомными псами. Фото

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Дворняги. Собаки. Бродячие животные. Челябинск, собаки, бездомные животные, дворняги, бродячие животные
Руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка Фото:

Компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими собаками после запроса из местного департамента ЖКХ. Об этом сообщил директор компании Михаил Бартник.

«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», — сказал Бартник в разговоре с изданием «Подъем».

Ранее в социальных сетях появилось письмо Бартника директору местного департамента ЖКХ. В нем он отчитывается о том, что с собаками были проведены «разъяснительные беседы», а «руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».

Письмо Михаила Бартника

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Компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими собаками после запроса из местного департамента ЖКХ. Об этом сообщил директор компании Михаил Бартник. «Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», — сказал Бартник в разговоре с изданием «Подъем». Ранее в социальных сетях появилось письмо Бартника директору местного департамента ЖКХ. В нем он отчитывается о том, что с собаками были проведены «разъяснительные беседы», а «руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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