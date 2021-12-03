В Азове провели разъяснительные беседы с бездомными псами. Фото

03 декабря 2021 в 14:51 Размер текста - 17 +

Руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими собаками после запроса из местного департамента ЖКХ. Об этом сообщил директор компании Михаил Бартник. «Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», — сказал Бартник в разговоре с изданием «Подъем». Ранее в социальных сетях появилось письмо Бартника директору местного департамента ЖКХ. В нем он отчитывается о том, что с собаками были проведены «разъяснительные беседы», а «руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия». Письмо Михаила Бартника Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими собаками после запроса из местного департамента ЖКХ. Об этом сообщил директор компании Михаил Бартник. «Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», — сказал Бартник в разговоре с изданием «Подъем». Ранее в социальных сетях появилось письмо Бартника директору местного департамента ЖКХ. В нем он отчитывается о том, что с собаками были проведены «разъяснительные беседы», а «руководителям стаи было указано на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».