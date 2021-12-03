Голикова озвучила рекордные данные о смертности в РФ в октябре

03 декабря 2021 в 23:34 Размер текста - 17 +

Смертность в России в октябре текущего года выросла на 20,3% Фото: Владимир Андреев © URA.RU Смертность в России в октябре текущего года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе—октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года — на 19,1%», — сообщила Голикова. При этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус. Кроме того, Голикова сообщила, что по оперативным данным, в ноябре смертность увеличилась на 3,4% к октябрю. Она отметила, что для улучшения ситуации необходимо соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться. Ранее сообщалось, что во время третей волны коронавируса избыточная смертность у женщин стала выше, чем у мужчин. При этом в связи с приходом штамма «Омикрон» и продолжением эпидемии прогнозируется рост детской смертности. Об этом URA.RU рассказали независимый демограф Алексей Ракша и старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Смертность в России в октябре текущего года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе—октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года — на 19,1%», — сообщила Голикова. При этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус. Кроме того, Голикова сообщила, что по оперативным данным, в ноябре смертность увеличилась на 3,4% к октябрю. Она отметила, что для улучшения ситуации необходимо соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться. Ранее сообщалось, что во время третей волны коронавируса избыточная смертность у женщин стала выше, чем у мужчин. При этом в связи с приходом штамма «Омикрон» и продолжением эпидемии прогнозируется рост детской смертности. Об этом URA.RU рассказали независимый демограф Алексей Ракша и старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов.