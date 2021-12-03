03 декабря 2021

Голикова озвучила рекордные данные о смертности в РФ в октябре

© Служба новостей «URA.RU»
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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Смертность в России в октябре текущего года выросла на 20,3% Фото:

Смертность в России в октябре текущего года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе—октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года — на 19,1%», — сообщила Голикова. При этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус.

Кроме того, Голикова сообщила, что по оперативным данным, в ноябре смертность увеличилась на 3,4% к октябрю. Она отметила, что для улучшения ситуации необходимо соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что во время третей волны коронавируса избыточная смертность у женщин стала выше, чем у мужчин. При этом в связи с приходом штамма «Омикрон» и продолжением эпидемии прогнозируется рост детской смертности. Об этом URA.RU рассказали независимый демограф Алексей Ракша и старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов.

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Смертность в России в октябре текущего года выросла на 20,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По официальным данным Росстата, смертность в октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, возросла на 20,3%, в январе—октябре 2021 года по сравнению с январем-октябрем 2020 года — на 19,1%», — сообщила Голикова. При этом более 100% из общего прироста смертности приходится на коронавирус. Кроме того, Голикова сообщила, что по оперативным данным, в ноябре смертность увеличилась на 3,4% к октябрю. Она отметила, что для улучшения ситуации необходимо соблюдать ограничительные меры и вакцинироваться. Ранее сообщалось, что во время третей волны коронавируса избыточная смертность у женщин стала выше, чем у мужчин. При этом в связи с приходом штамма «Омикрон» и продолжением эпидемии прогнозируется рост детской смертности. Об этом URA.RU рассказали независимый демограф Алексей Ракша и старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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