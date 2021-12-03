Демограф заявил о рекордной смертности женщин в 3 волну COVID

03 декабря 2021 в 17:44 Размер текста - 17 +

От штамма «Дельта» чаще умирают женщины Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Во время третей волны коронавируса избыточная смертность у женщин стала выше, чем у мужчин. При этом в связи с приходом штамма «Омикрон» и продолжением эпидемии прогнозируется рост детской смертности. Об этом URA.RU рассказали независимый демограф Алексей Ракша и старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов. «В 2020 году с начала пандемии смертность выросла у стариков и у людей старшего среднего возраста. От 40 лет достаточно большой прирост смертности, особенно у женщин. У женщин пика прирост достигает примерно в районе 50-70 лет. А у мужчин после 65 лет. Но 2021 году прирост смертности увеличился и в молодых возрастах, и в 40, и даже 30 лет. У мужчин в пандемию „Дельты“ прирост равномерно примерно распределяется. Это огромное превышение в старших возрастах стало чуть меньше. Зато стало больше превышение в средних возрастах. А у женщин в июне и июле, когда шла третья волна коронавируса, сохранился рост смертей в старших возрастах и увеличилось число смертей в средних. От „Дельты“ женщины страдают сильнее, чем мужчины», — сказал Алексей Ракша. Он напомнил о том, что новый штамм опасен для детей. «Сейчас у нас есть данные из ЮАР, что новый штамм „Омикрон“ поражает именно детей, молодых. Там уже около 10% в реанимациях — это дети, а именно младенцы. Поэтому нам нужно срочно озаботиться вакцинацией детей», — призвал собеседник агентства. По словам демографа Бориса Денисова, в 2020 году росла также детская смертность. «2021 год еще не кончился, о он будет еще хуже по всей видимости, если COVID реально действует на младенческую смертность и на детскую и на материнскую. Должно число абортов вырасти. Потому что непонятно, когда COVID, женщине продолжать беременность, или нет», — пояснил Денисов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время третей волны коронавируса избыточная смертность у женщин стала выше, чем у мужчин. При этом в связи с приходом штамма «Омикрон» и продолжением эпидемии прогнозируется рост детской смертности. Об этом URA.RU рассказали независимый демограф Алексей Ракша и старший научный сотрудник лаборатории народонаселения и демографии МГУ Борис Денисов. «В 2020 году с начала пандемии смертность выросла у стариков и у людей старшего среднего возраста. От 40 лет достаточно большой прирост смертности, особенно у женщин. У женщин пика прирост достигает примерно в районе 50-70 лет. А у мужчин после 65 лет. Но 2021 году прирост смертности увеличился и в молодых возрастах, и в 40, и даже 30 лет. У мужчин в пандемию „Дельты“ прирост равномерно примерно распределяется. Это огромное превышение в старших возрастах стало чуть меньше. Зато стало больше превышение в средних возрастах. А у женщин в июне и июле, когда шла третья волна коронавируса, сохранился рост смертей в старших возрастах и увеличилось число смертей в средних. От „Дельты“ женщины страдают сильнее, чем мужчины», — сказал Алексей Ракша. Он напомнил о том, что новый штамм опасен для детей. «Сейчас у нас есть данные из ЮАР, что новый штамм „Омикрон“ поражает именно детей, молодых. Там уже около 10% в реанимациях — это дети, а именно младенцы. Поэтому нам нужно срочно озаботиться вакцинацией детей», — призвал собеседник агентства. По словам демографа Бориса Денисова, в 2020 году росла также детская смертность. «2021 год еще не кончился, о он будет еще хуже по всей видимости, если COVID реально действует на младенческую смертность и на детскую и на материнскую. Должно число абортов вырасти. Потому что непонятно, когда COVID, женщине продолжать беременность, или нет», — пояснил Денисов.