В соцсетях высмеяли новый штраф для россиян. «Скоро введут штраф на воздух»

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Сотрудник полиции оформляет протокол жителям города, нарушившим режим самоизоляции. Курган, штраф, протокол, полиция, нарушение, Жители города, задержание, наряд полиции, нарушение режима
В России будут штрафовать за неправильное застекление балконов Фото:

С 2022 года в России изменятся правила пользования жилье, в связи с чем появится ряд новых штрафов. В частности, граждан смогут штрафовать за остекление балконов и лоджий. В социальных сетях посчитали новый штраф абсурдным и предположили, какие штрафы могут появиться в будущем.

«С 1 марта 2022 года изменятся правила пользования жильем. На собственника квартиры может быть наложен штраф за остекление балкона или лоджии, если это не предусмотрено техническим паспортом дома. Также будет выписано предписание на демонтаж», — сообщили юристы «ПРАВИО» в своем TikTok-канале.

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С 2022 года в России изменятся правила пользования жилье, в связи с чем появится ряд новых штрафов. В частности, граждан смогут штрафовать за остекление балконов и лоджий. В социальных сетях посчитали новый штраф абсурдным и предположили, какие штрафы могут появиться в будущем. «С 1 марта 2022 года изменятся правила пользования жильем. На собственника квартиры может быть наложен штраф за остекление балкона или лоджии, если это не предусмотрено техническим паспортом дома. Также будет выписано предписание на демонтаж», — сообщили юристы «ПРАВИО» в своем TikTok-канале.
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