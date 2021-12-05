FT: США нашли способ убедить Европу во «вторжении» РФ на Украину

06 декабря 2021 в 08:41 Размер текста - 17 +

До этого сообщалось, что Россия хочет напасть на Украину Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Война на Украине США предоставили странам Евросоюза и НАТО «разведданные», чтобы убедить их, что Россия «готовит вторжение на Украину». Об этом сообщила газета Financial Times. «Дипломатическое „взаимодействие“, а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что „Кремль может скоро направить свои войска на Украину“», — сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». По информации источников, в США пошли на это, потому что некоторые европейские союзники не верили информации о «подготовке России к вторжению». США начали рассказывать об этом в начале ноября перед встречей министров НАТО. Некоторые члены Евросоюза и НАТО призывали к диалогу с РФ и заявляли, что Москва не предпримет действий, если не будет провокаций. Но разведданные США поменяли их мнение. Ранее издание Bild сообщило, что у президента РФ Владимира Путина лежат «в ящике» планы вторжения на Украину. Источники из НАТО заявили, что наступление начнется зимой. Атака будет происходить в три этапа, также рассматриваются два сценария, передает RT. Россия не представляет угрозы для других стран, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США предоставили странам Евросоюза и НАТО «разведданные», чтобы убедить их, что Россия «готовит вторжение на Украину». Об этом сообщила газета Financial Times. «Дипломатическое „взаимодействие“, а также решение США распространить разведданные помогли убедить некоторые скептические настроенные страны, в том числе Германию, в том, что „Кремль может скоро направить свои войска на Украину“», — сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает РИА «Новости». По информации источников, в США пошли на это, потому что некоторые европейские союзники не верили информации о «подготовке России к вторжению». США начали рассказывать об этом в начале ноября перед встречей министров НАТО. Некоторые члены Евросоюза и НАТО призывали к диалогу с РФ и заявляли, что Москва не предпримет действий, если не будет провокаций. Но разведданные США поменяли их мнение. Ранее издание Bild сообщило, что у президента РФ Владимира Путина лежат «в ящике» планы вторжения на Украину. Источники из НАТО заявили, что наступление начнется зимой. Атака будет происходить в три этапа, также рассматриваются два сценария, передает RT. Россия не представляет угрозы для других стран, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на российское посольство в Вашингтоне.