Bild: в Европе ждут атаки России на Украину зимой 2022 года

Россия планирует вторжение на Украину, считают источники издания Bild Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Планы вторжения на Украину лежат у президента РФ Владимира Путина «в ящике». Об этом сообщают источники из НАТО немецкого издания Bild. По их словам, наступление Москвы на Киев произойдет зимой 2022 года.

«Если Путин прикажет, армия РФ нанесет одновременную атаку с северного Крыма, через сепаратистские территории на востоке и с севера. Это произойдет в конце января — начале февраля», — сообщает газета мнение источников. По их данным, один из вариантов развития наступления — одновременная атака.

В тексте издания отмечается, что наступление России может проходить в три этапа. «На первом этапе будет захвачен юг Украины. На втором этапе — удар с северо-востока в направлении Харькова с целью захвата восточной Украины. Третий этап предполагает окружение и осаду Киева с северо-востока и северо-запада», — уточняет источник.

URA.RU направило запрос в Министерство обороны России для получения комментария по данной теме. На момент публикации ответа от ведомства не поступило.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил новому канцлеру Германии Олафу Шольцу ввести список «жестких карательных мер» против России в связи с обостряющейся ситуацией на Украине. По словам украинского посла, ввести санкции против РФ Германии стоит уже к 8 декабря, передает Life . Мельник считает, что Россию следует исключить из международных организаций, прекратить импорт российского газа, нефти, угля и других ресурсов.