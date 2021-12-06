Кремль: антиваксеры пытаются уничтожить народ России

Отрицание необходимости вакцинироваться от коронавируса — стратегия по уничтожению народа России. С таким заявлением выступил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.
«Отрицание вакцинации от коронавируса — не просто выражение мнения. Это фактически стратегия по уничтожению российского народа», — цитирует Новикова РИА «Новости».
Ранее депутаты Госдумы получили методички по работе с россиянами, верящими в мифы о вакцинах и QR-кодах. В список попали все распространенные фейки, а также аргументы по их опровержению.
Отрицание необходимости вакцинироваться от коронавируса — стратегия по уничтожению народа России. С таким заявлением выступил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков. «Отрицание вакцинации от коронавируса — не просто выражение мнения. Это фактически стратегия по уничтожению российского народа», — цитирует Новикова РИА «Новости». Ранее депутаты Госдумы получили методички по работе с россиянами, верящими в мифы о вакцинах и QR-кодах. В список попали все распространенные фейки, а также аргументы по их опровержению.