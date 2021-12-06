Кремль: антиваксеры пытаются уничтожить народ России

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Первое заседание ОП РФ седьмого созыва. Москва, новиков сергей
Противники вакцинации угрожают населению РФ, считает Сергей Новиков Фото:

Отрицание необходимости вакцинироваться от коронавируса — стратегия по уничтожению народа России. С таким заявлением выступил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков.

«Отрицание вакцинации от коронавируса — не просто выражение мнения. Это фактически стратегия по уничтожению российского народа», — цитирует Новикова РИА «Новости».

Ранее депутаты Госдумы получили методички по работе с россиянами, верящими в мифы о вакцинах и QR-кодах. В список попали все распространенные фейки, а также аргументы по их опровержению.

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Отрицание необходимости вакцинироваться от коронавируса — стратегия по уничтожению народа России. С таким заявлением выступил начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков. «Отрицание вакцинации от коронавируса — не просто выражение мнения. Это фактически стратегия по уничтожению российского народа», — цитирует Новикова РИА «Новости». Ранее депутаты Госдумы получили методички по работе с россиянами, верящими в мифы о вакцинах и QR-кодах. В список попали все распространенные фейки, а также аргументы по их опровержению.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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