Депутаты Госдумы от «Единой России» получили методические рекомендации о том, как опровергать мифы и теории заговоров вокруг QR-кодов и COVID-вакцинах, в преддверии встреч с избирателями в регионах. Предлагаемые ответы на аргументы антиваксеров опубликованы в соответствующем документе.
«Депутаты Госдумы от „Единой России“ получили рекомендации, как спорить с противниками вакцинации. Тезисы затрагивают „число зверя“, желтые звезды, мировое правительство», — пишет РБК. Документ есть в распоряжении издания.
QR-коды — это «начало цифрового концлагеря». На данный тезис депутатам предлагается привести в пример ИНН. Когда вводили идентификационный номер налогоплательщика, в народе также распространялись теории заговоров о «числе зверя» и «цифровом концлагере». Однако позже шум вокруг ИНН утих, а жизнь граждан не поменялась.
Присваивание человеку номера (QR-кода) — это фашизм. В соответствии с рекомендациями, депутатам следует ответить, что сравнение QR-кодов с фашизмом — «это передергивание и манипуляция». На данный момент в обществе нет явлений, осужденных Нюрбергским процессом.
Вакцинированные тоже болеют и распространяют вирус еще больше. На это депутатам предлагается ответить, что люди, поставившие прививку, болеют реже и в более легкой форме. Вакцинированные не болели бы вообще, если бы выросло количество привитых.
Прививки от коронавируса плохо изучены, а их эффективность не доказана. Один из вариантов ответа — разработчики вакцин и их родственники прививаются в первую очередь, а эффективность вакцин описана в таких научных журналах, как «Ланцет». Еще один аргумент звучит так: «Если весь мир, все медики, все государства, „мировое правительство“ и „тайные силы“ объединились в ковидном заговоре против „антиваксеров“, то тогда действительно земля плоская».
Людей чипируют с помощью вакцины, а посредством QR-кодов осуществляется контроль. На данный тезис предлагается такой ответ: учеными доказано, что компоненты вакцин не могут встраиваться в ДНК человека, а государству или Пентагону личная жизнь простых людей неинтересна.
Депутаты Госдумы от «Единой России» получили методические рекомендации о том, как опровергать мифы и теории заговоров вокруг QR-кодов и COVID-вакцинах, в преддверии встреч с избирателями в регионах. Предлагаемые ответы на аргументы антиваксеров опубликованы в соответствующем документе. «Депутаты Госдумы от „Единой России“ получили рекомендации, как спорить с противниками вакцинации. Тезисы затрагивают „число зверя“, желтые звезды, мировое правительство», — пишет РБК. Документ есть в распоряжении издания.