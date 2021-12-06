Суд не позволил «Дождю» оспорить статус иноагента

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом) по вопросу присвоения ему статуса СМИ-иноагента. Телеканал просил признать решение Минюста России незаконным.
«В удовлетворении административного искового заявления отказано», — сообщили «Интерфаксу» в суде. О причинах отказа в суде не сообщили.
Истцом по делу выступал ООО Телеканал «Дождь», ответчиком — Минюст РФ. «Дождь» был признан иноагентом 20 августа. В Минюсте тогда заявили, что телеканал получил статус за систематическое распространение материалов других иноагентов, а также за получение от Евросоюза 130 тысяч евро за освещение российско-европейских отношений.
Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом) по вопросу присвоения ему статуса СМИ-иноагента. Телеканал просил признать решение Минюста России незаконным. «В удовлетворении административного искового заявления отказано», — сообщили «Интерфаксу» в суде. О причинах отказа в суде не сообщили. Истцом по делу выступал ООО Телеканал «Дождь», ответчиком — Минюст РФ. «Дождь» был признан иноагентом 20 августа. В Минюсте тогда заявили, что телеканал получил статус за систематическое распространение материалов других иноагентов, а также за получение от Евросоюза 130 тысяч евро за освещение российско-европейских отношений.