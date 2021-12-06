Суд не позволил «Дождю» оспорить статус иноагента

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Протесты против строительства храма Св. Екатерины в сквере у театра драмы. Екатеринбург, микрофон, телеканал дождь
«Дождь» хотел избавиться от статуса иностранного агента Фото:

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом) по вопросу присвоения ему статуса СМИ-иноагента. Телеканал просил признать решение Минюста России незаконным.

«В удовлетворении административного искового заявления отказано», — сообщили «Интерфаксу» в суде. О причинах отказа в суде не сообщили.

Истцом по делу выступал ООО Телеканал «Дождь», ответчиком — Минюст РФ. «Дождь» был признан иноагентом 20 августа. В Минюсте тогда заявили, что телеканал получил статус за систематическое распространение материалов других иноагентов, а также за получение от Евросоюза 130 тысяч евро за освещение российско-европейских отношений.

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Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск телеканала «Дождь» (признан в России иноагентом) по вопросу присвоения ему статуса СМИ-иноагента. Телеканал просил признать решение Минюста России незаконным. «В удовлетворении административного искового заявления отказано», — сообщили «Интерфаксу» в суде. О причинах отказа в суде не сообщили. Истцом по делу выступал ООО Телеканал «Дождь», ответчиком — Минюст РФ. «Дождь» был признан иноагентом 20 августа. В Минюсте тогда заявили, что телеканал получил статус за систематическое распространение материалов других иноагентов, а также за получение от Евросоюза 130 тысяч евро за освещение российско-европейских отношений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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