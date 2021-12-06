Путин принял ключевые решения по пенсиям на ближайшие три года

07 декабря 2021 в 00:12 Размер текста - 17 +

Путин одобрил бюджет ПФР на три года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—2024 годы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно ему, доходы ПФР на 2021 год составят 10,032 триллиона рублей, на 2023 год — 10,592 триллиона, на 2024 год — 11,075 триллиона. При этом расходы ожидаются на уровне 10,155 триллионов, 10,574 триллионов и 11,167 триллионов соответственно. Отмечается, что бюджет фонда сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году. При этом в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда. Кроме того, в бюджет заложена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%, которая произойдет с 1 апреля. В 2023 году выплаты вырастут на 2,5%, а в 2024 году — на 9,9%. Страховая пенсия и фиксированные выплаты к ней увеличат с 1 января на 5,9% (в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%). Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года. В частности, пенсионерам будут раньше выплачивать пенсию, если они проживают в регионах, где ввели режим чрезвычайной ситуации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин подписал закон о бюджете Пенсионного фонда на 2022—2024 годы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Согласно ему, доходы ПФР на 2021 год составят 10,032 триллиона рублей, на 2023 год — 10,592 триллиона, на 2024 год — 11,075 триллиона. При этом расходы ожидаются на уровне 10,155 триллионов, 10,574 триллионов и 11,167 триллионов соответственно. Отмечается, что бюджет фонда сформирован с дефицитом 122,4 миллиарда рублей в 2022 году и 92,7 миллиарда в 2024 году. При этом в 2023 году ожидается профицит 18,2 миллиарда. Кроме того, в бюджет заложена индексация социальных пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению на 7,7%, которая произойдет с 1 апреля. В 2023 году выплаты вырастут на 2,5%, а в 2024 году — на 9,9%. Страховая пенсия и фиксированные выплаты к ней увеличат с 1 января на 5,9% (в 2023 году — на 5,6%, в 2024 году — на 5,5%). Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило новые правила выплаты пенсий с 1 января 2022 года. В частности, пенсионерам будут раньше выплачивать пенсию, если они проживают в регионах, где ввели режим чрезвычайной ситуации.