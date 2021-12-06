06 декабря 2021

Трамп заявил о проигрыше Байдена в переговорах с Путиным. «Неравный матч»

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Клипарт. Сток Официальный сайт «НАТО». Екатеринбург, трамп дональд
Трамп считает Путина и Байдена неравными оппонентами Фото:

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем.

«Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп в эфире телеканала Newsmax.

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также президенты обсудят ситуацию на Украине.

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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем. «Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп в эфире телеканала Newsmax. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также президенты обсудят ситуацию на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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