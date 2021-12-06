Трамп считает Путина и Байдена неравными оппонентамиФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем.
«Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп в эфире телеканала Newsmax.
Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также президенты обсудят ситуацию на Украине.
Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем. «Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп в эфире телеканала Newsmax. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также президенты обсудят ситуацию на Украине.