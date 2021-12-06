Трамп заявил о проигрыше Байдена в переговорах с Путиным. «Неравный матч» 07 декабря 2021 в 06:26 Размер текста - 17 + Трамп считает Путина и Байдена неравными оппонентами Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем. «Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп в эфире телеканала Newsmax. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также президенты обсудят ситуацию на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что глава США Джо Байден проиграет российскому лидеру Владимиру Путину в ходе онлайн-переговоров. Он назвал предстоящую встречу двух президентов неравным матчем. «Этот матч вообще нельзя было разрешать. Это все равно, что выставить „Патриотов Новой Англии“ против школьной команды», — заявил Трамп в эфире телеканала Newsmax. Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря в закрытом режиме по видеосвязи. Президент США надеется на долгий разговор и собирается обсудить стратегическую стабильность, кибербезопасность и региональные вопросы. Также президенты обсудят ситуацию на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям