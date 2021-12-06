Врачи указали на опасное увлечение свердловчан в пандемию

Антибиотики принимать без указаний врача опасно для жизни и здоровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Свердловских врачей пугает повальное увлечение пациентов азитромицином (Азитромицин — полусинтетический антибиотик широкого спектра действия — прим.ред.). Пандемия коронавируса спровоцировала массовый прием антибиотиков без явных показаний. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Почему-то люди выстраивают странную логическую цепочку: если есть признака простуды, значит это может быть и ковид, и пневмония. Дай-ка выпью на всякий случай 3 по 500. Толку от этого нет, один вред. Пьют еще даже не попав на прием, занимаются самолечением», — поделился информатор.

По словам эксперта фармрынка Ирины Бусыгиной, без назначения врача принимать лекарства нельзя. «Повальная тяга к азитромицину (сумамед — торговое название азитромицина) появилась весной 2020 года, когда все панике принимали все лекарства подряд. Антибиотики принимать без указаний врача опасно для жизни и здоровья. У нас люди любят заниматься самолечением. Этого делать нельзя. Сначала на прием к своему лечащему врачу, а потом прием лекарств», — отметила Бусыгина.

Ранее URA.RU писало, что врач и телеведущая Елена Малышева назвала секс отличным лекарством. Оргазм лечит насморк. Ученые из Германии, Турции и Британии получили за это открытие Шнобелевскую премию. Елена Малышева объяснила, что при оргазме сосуды в носу сужаются, в результате чего отек проходит. Ее соведущий Андрей Продеус дополнил, что это происходит за счет того, что во время оргазма задействована симпатическая нервная система. Нейроны, получив сигнал, начинают активно работать, что приводит к сужению сосудов.