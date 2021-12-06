В Свердловской области приняли закон о QR-кодах

Свердловские депутаты одобрили федеральный законопроект о QR-кодах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Депутаты свердловского заксобрания поддержали проект федерального закона о повсеместном введении QR-кодов. Законопроект одобрили большинством голосов, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Предлагается принять постановление и направить в Государственную думу предложения трех партий в федеральный законопроект», — объявила председатель парламента Людмила Бабушкина. 38 членов заксобрания проголосовали за, еще восемь высказались против.

Глава комитета по соцполитике Вячеслав Погудин, предваряя голосование, напомнил, что члены комитета поддержали инициативу. «Я обращаю ваше внимание, что [общественники] высказывают опасения, насколько нормы данного законопроекта соответствуют Конституции РФ. Хочу сослаться на статью 55 часть 3: „Права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя“», — отметил Погудин.

Обсуждение законопроекта вызвало бурную реакцию у всех присутствующих. Члены фракции КПРФ обрушились с критикой на инициативу и публично объявили, что будут голосовать против. В поддержку законопроекта выступили депутаты от «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России», а также областной минздрав и глава свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

12 ноября правительство России внесло в Госдуму проект федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. 22 ноября законопроект поступил в свердловское заксобрание. Сперва инициатива была рассмотрена узким кругом представителей власти, затем его поддержал комитет заксо по социальной политике. Фракция «Единой России», имеющая большинство в свердловском парламенте, заранее анонсировала, что поддержит законопроект.