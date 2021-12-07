СК опроверг смерть девочки, раненной при стрельбе в Москве

07 декабря 2021 в 18:39 Размер текста - 17 +

От рук злоумышленника погибли два человека (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски Десятилетняя девочка, раненная во время стрельбы в МФЦ, доставлена в больницу. Ее жизни ничто не угрожает. О состоянии ребенка сообщает telegram-канал Shot. Девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ранее telegram-канал Mash распространил информацию, что раненый ребенок скончался в больнице. Однако эти данные уже опровергли в Следственном комитете России. В силовом ведомстве также сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. ТАСС уточняет, что при стрельбе в МФЦ Москвы пострадали две женщины и один мужчина, они доставлены в НИИ Склифосовского. Раненая девочка находится в детской Морозовской больнице. Ранее URA.RU сообщало, что в московском МФЦ произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. По предварительным данным, причиной послужил отказ нападавшего надеть маску. По данным МВД, нападавший был задержан сотрудниками полиции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Десятилетняя девочка, раненная во время стрельбы в МФЦ, доставлена в больницу. Ее жизни ничто не угрожает. О состоянии ребенка сообщает telegram-канал Shot. Девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ранее telegram-канал Mash распространил информацию, что раненый ребенок скончался в больнице. Однако эти данные уже опровергли в Следственном комитете России. В силовом ведомстве также сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. ТАСС уточняет, что при стрельбе в МФЦ Москвы пострадали две женщины и один мужчина, они доставлены в НИИ Склифосовского. Раненая девочка находится в детской Морозовской больнице. Ранее URA.RU сообщало, что в московском МФЦ произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. По предварительным данным, причиной послужил отказ нападавшего надеть маску. По данным МВД, нападавший был задержан сотрудниками полиции.