СК опроверг смерть девочки, раненной при стрельбе в Москве

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Десятилетняя девочка, раненная во время стрельбы в МФЦ, доставлена в больницу. Ее жизни ничто не угрожает.

О состоянии ребенка сообщает telegram-канал Shot. Девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии.

Ранее telegram-канал Mash распространил информацию, что раненый ребенок скончался в больнице. Однако эти данные уже опровергли в Следственном комитете России. В силовом ведомстве также сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. ТАСС уточняет, что при стрельбе в МФЦ Москвы пострадали две женщины и один мужчина, они доставлены в НИИ Склифосовского. Раненая девочка находится в детской Морозовской больнице.

Ранее URA.RU сообщало, что в московском МФЦ произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. По предварительным данным, причиной послужил отказ нападавшего надеть маску. По данным МВД, нападавший был задержан сотрудниками полиции.

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Десятилетняя девочка, раненная во время стрельбы в МФЦ, доставлена в больницу. Ее жизни ничто не угрожает. О состоянии ребенка сообщает telegram-канал Shot. Девочка находится в отделении челюстно-лицевой хирургии. Ранее telegram-канал Mash распространил информацию, что раненый ребенок скончался в больнице. Однако эти данные уже опровергли в Следственном комитете России. В силовом ведомстве также сообщили, что в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело. ТАСС уточняет, что при стрельбе в МФЦ Москвы пострадали две женщины и один мужчина, они доставлены в НИИ Склифосовского. Раненая девочка находится в детской Морозовской больнице. Ранее URA.RU сообщало, что в московском МФЦ произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. По предварительным данным, причиной послужил отказ нападавшего надеть маску. По данным МВД, нападавший был задержан сотрудниками полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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