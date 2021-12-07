Открывший стрельбу в московском МФЦ мужчина задержан

07 декабря 2021 в 18:41 Размер текста - 17 +

Напавший на МФЦ в Москве задержан сотрудником полиции, сообщает МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Москве неизвестный устроил стрельбу из-за маски Открывшего стрельбу в помещении МФЦ мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 3 ранены, в том числе 10-летняя девочка», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД МЕДИА». По словам представителя МВД, находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель г. Москвы. По данным telegram-канала 112, при себе у задержанного Сергея Глазова была сумка с проводами, которую сейчас исследуют эксперты. Сам нападавший на вопрос о своих мотивах не отвечает и рассказывает про «пандемию и мировой заговор». По данным RT, застреливший в МФЦ двух человек ранее служил в Службе внешней разведки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, Глазов стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Ранее URA.RU сообщало, что в московском МФЦ произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. По предварительным данным, причиной послужил отказ нападавшего надеть маску. После происшествия, сенатор Александр Башкин предложил изучить вопрос о введении запрета свободной продажи травматического оружия, сообщает «Царьград». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Открывшего стрельбу в помещении МФЦ мужчину задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Сегодня в здание многофункционального центра на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться. В результате 2 человека были убиты, 3 ранены, в том числе 10-летняя девочка», — заявила Ирина Волк. Ее слова приводит «МВД МЕДИА». По словам представителя МВД, находившийся на месте события сотрудник подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Москве сумел догнать и обезвредить нападавшего, которым оказался 45-летний житель г. Москвы. По данным telegram-канала 112, при себе у задержанного Сергея Глазова была сумка с проводами, которую сейчас исследуют эксперты. Сам нападавший на вопрос о своих мотивах не отвечает и рассказывает про «пандемию и мировой заговор». По данным RT, застреливший в МФЦ двух человек ранее служил в Службе внешней разведки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, Глазов стрелял из боевого, не зарегистрированного на него оружия. Ранее URA.RU сообщало, что в московском МФЦ произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. По предварительным данным, причиной послужил отказ нападавшего надеть маску. После происшествия, сенатор Александр Башкин предложил изучить вопрос о введении запрета свободной продажи травматического оружия, сообщает «Царьград».