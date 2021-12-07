Врачи назвали новую причину возникновения отека Квинке

08 декабря 2021 в 01:02 Размер текста - 17 +

В 75% случаев отек Квинке возникает не из-за аллергии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 70-75% случаев отек Квинке (острая воспалительная реакция организма, возникающая в коже и под кожей) — это признак поражения внутренних органов. И только у 25% больных он является реакцией на аллерген. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог, автор ряда печатных работ по онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Огромное количество заболеваний может спровоцировать появление отека Квинке или крапивницы. В 25-30% — это аллергические моменты, в 70-75% — неаллергические заболевания. Если ко мне попадают больные с рецидивирующими отеками, особенно в возрасте, я понимаю, что аллергии там нет. Там, как правило, нужно искать другую причину — от злокачественных образований до поражений печени, желудочно-кишечного тракта, то есть такую реакцию может дать банальный дисбактериоз, токсическое алкогольное и не алкогольное действие», — объяснил Даниил Щепеляев. В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что в отеке Квинке часто участвует центральная нервная система. «Есть научные работы, которые показывают, что в отеке Квинке очень часто участвует центральная нервная система, но чаще всего он протекает именно как аллергическая реакция. Но аллергия сама по себе в принципе очень странная штука — это целый комплекс симптомов, который провоцируется контактом с аллергеном и есть целый ряд состояний, при которых наличие аллергена для развития подобной реакции необязательно. То есть, в принципе, отек Квинке может спровоцировать любое состояние, которое провоцирует выброс гистамина (медиатор аллергии)», — подчеркнул он. Ранее замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что пожизненный медотвод от вакцинации против COVID-19 можно получить в случае тяжелой аллергической реакции на инъекцию. Выражаться она должна в виде повышения температуры выше 40 градусов, судороги, отека Квинке, анафилактического шока. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В 70-75% случаев отек Квинке (острая воспалительная реакция организма, возникающая в коже и под кожей) — это признак поражения внутренних органов. И только у 25% больных он является реакцией на аллерген. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач аллерголог-онкоиммунолог, автор ряда печатных работ по онкоиммунологии Даниил Щепеляев. «Огромное количество заболеваний может спровоцировать появление отека Квинке или крапивницы. В 25-30% — это аллергические моменты, в 70-75% — неаллергические заболевания. Если ко мне попадают больные с рецидивирующими отеками, особенно в возрасте, я понимаю, что аллергии там нет. Там, как правило, нужно искать другую причину — от злокачественных образований до поражений печени, желудочно-кишечного тракта, то есть такую реакцию может дать банальный дисбактериоз, токсическое алкогольное и не алкогольное действие», — объяснил Даниил Щепеляев. В беседе с URA.RU врач-отоларинголог Иван Лесков добавил, что в отеке Квинке часто участвует центральная нервная система. «Есть научные работы, которые показывают, что в отеке Квинке очень часто участвует центральная нервная система, но чаще всего он протекает именно как аллергическая реакция. Но аллергия сама по себе в принципе очень странная штука — это целый комплекс симптомов, который провоцируется контактом с аллергеном и есть целый ряд состояний, при которых наличие аллергена для развития подобной реакции необязательно. То есть, в принципе, отек Квинке может спровоцировать любое состояние, которое провоцирует выброс гистамина (медиатор аллергии)», — подчеркнул он. Ранее замдиректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Татьяна Руженцова заявила, что пожизненный медотвод от вакцинации против COVID-19 можно получить в случае тяжелой аллергической реакции на инъекцию. Выражаться она должна в виде повышения температуры выше 40 градусов, судороги, отека Квинке, анафилактического шока.