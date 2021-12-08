Врач заявил о новом симптоме омикрон-штамма у детей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, ребенок, младенец, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, новорожденный, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты, кювез
Отличительным симптомом штамма «Омикрон» является необычная сыпь Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новым отличительным симптомом заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у детей является необычная сыпь. Об этом рассказал врач общей практики Дэвид Ллойд в эфире британского телеканала Sky News.

«Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения. Этот симптом становится таким же важным, как и те, что считаются стандартными. Появляются все новые данные об „омикроне“. Есть надежда, что он не так смертоносен, как „дельта“, но уже известно, что этот вариант распространяется очень стремительно. Успокаиваться рано», — передает слова Ллойда «Российская газета».

Ранее аналогичные симптомы были зафиксированы у заболевших COVID-19 детей в Курганской области. Медики сообщили, что у детей появилась сыпь, боль в суставах и воспаление слизистых.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в нескольких странах Африки, пишет «Национальная служба новостей». Позже первых зараженных «Омикроном» выявили в России. Президент России Владимир Путин призвал не спешить с оценками нового штамма, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новым отличительным симптомом заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у детей является необычная сыпь. Об этом рассказал врач общей практики Дэвид Ллойд в эфире британского телеканала Sky News. «Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения. Этот симптом становится таким же важным, как и те, что считаются стандартными. Появляются все новые данные об „омикроне“. Есть надежда, что он не так смертоносен, как „дельта“, но уже известно, что этот вариант распространяется очень стремительно. Успокаиваться рано», — передает слова Ллойда «Российская газета». Ранее аналогичные симптомы были зафиксированы у заболевших COVID-19 детей в Курганской области. Медики сообщили, что у детей появилась сыпь, боль в суставах и воспаление слизистых. Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в нескольких странах Африки, пишет «Национальная служба новостей». Позже первых зараженных «Омикроном» выявили в России. Президент России Владимир Путин призвал не спешить с оценками нового штамма, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...