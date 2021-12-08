Врач заявил о новом симптоме омикрон-штамма у детей

Отличительным симптомом штамма «Омикрон» является необычная сыпь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новым отличительным симптомом заражения штаммом коронавируса «Омикрон» у детей является необычная сыпь. Об этом рассказал врач общей практики Дэвид Ллойд в эфире британского телеканала Sky News.

«Разница в проявлениях болезни у взрослых и несовершеннолетних становится все более очевидной. Родители должны обращать внимание на появление высыпаний у детей при первых признаках заражения. Этот симптом становится таким же важным, как и те, что считаются стандартными. Появляются все новые данные об „омикроне“. Есть надежда, что он не так смертоносен, как „дельта“, но уже известно, что этот вариант распространяется очень стремительно. Успокаиваться рано», — передает слова Ллойда «Российская газета».

Ранее аналогичные симптомы были зафиксированы у заболевших COVID-19 детей в Курганской области. Медики сообщили, что у детей появилась сыпь, боль в суставах и воспаление слизистых.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в нескольких странах Африки, пишет «Национальная служба новостей». Позже первых зараженных «Омикроном» выявили в России. Президент России Владимир Путин призвал не спешить с оценками нового штамма, передает телеканал 360.