У первых россиян выявили штамм «Омикрон»

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Россияне с омикрон-штаммом изолированы в обсерваторах (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России выявлены первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре.

«У пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон», — приводит РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора. По данным ведомства, речь идет о двух туристах.

Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. В настоящее время ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены.

Штамм «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученым, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Ученые предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона».

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В России выявлены первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. «У пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон», — приводит РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора. По данным ведомства, речь идет о двух туристах. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. В настоящее время ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены. Штамм «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученым, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Ученые предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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