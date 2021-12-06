У первых россиян выявили штамм «Омикрон»

06 декабря 2021 в 15:25 Размер текста - 17 +

Россияне с омикрон-штаммом изолированы в обсерваторах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России выявлены первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. «У пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон», — приводит РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора. По данным ведомства, речь идет о двух туристах. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. В настоящее время ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены. Штамм «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученым, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Ученые предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России выявлены первые случаи штамма «Омикрон». Штамм выявлен у людей, приехавших из ЮАР, сообщили в Роспотребнадзоре. «У пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили омикрон», — приводит РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора. По данным ведомства, речь идет о двух туристах. Коронавирус также выявлен еще у 10 человек, прибывших из ЮАР. В настоящее время ученые устанавливают, какими именно штаммами COVID они заражены. Штамм «Омикрон» был обнаружен в ЮАР в ноябре. По данным ученым, он распространяется быстрее, чем другие вариации COVID. Ученые предполагают, что антитела от других штаммов не защитят от «Омикрона».